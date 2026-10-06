Galatasaray'dan Osimhen, Singo ve Lemina için resmi açıklama!

Galatasaray’da milli ara sonrası yüzleri güldüren gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen’in takımla birlikte çalışmalara başlaması camiada büyük sevinç yaratırken, Lemina ve Günay Güvenç’ten de iyi haber geldi.

OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, ülkesinden dönmesinin ardından takıma katıldı. Nijeryalı futbolcu, gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Osimhen’in yeniden takım antrenmanında yer alması, Galatasaray’da yaklaşan yoğun fikstür öncesinde önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

LEMİNA VE GÜNAY'DAN DA İYİ HABER

Galatasaray’da Mario Lemina ve kaleci Günay Güvenç de antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

İki futbolcunun da takım idmanının tamamında yer alması teknik heyet açısından sevindirici bir gelişme oldu.

SİNGO VE SALLAİ AYRI ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo ve Roland Sallai ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Galatasaray’da sakat oyuncuların durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Osimhen’in takımla çalışmaya başlaması özellikle dikkat çekti.