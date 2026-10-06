Hazal Kaya’nın acı günü! 12 yıllık dostuna veda etti

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın sosyal medya paylaşımı sevenlerini üzdü. Kaya 12 yıldır severek baktığı köpeğini kaybetmenin acısını hayranlarıyla paylaştı. Paylaşımının ardından ünlü oyuncuya destek mesajı yağdı.

Bir süre önce kritik bir kararla Hollanda’ya taşınan ünlü oyuncu, hayatının önemli bir parçası olarak gördüğü Murphy isimli köpeğinin ani ölümüyle sarsıldı. Yaşadığı duygusal süreci duygu yüklü ifadelerle takipçileriyle paylaşan oyuncunun paylaşımına destek yağdı.

Ali Atay ile yaşadığı aşkı 2019 yılında sade bir nikahla taçlandıran Hazal Kaya, özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de gündemden düşmüyor.

PATİLİ DOSTUNUN ANİ ÖLÜMÜYLE SARSILDI

Çocuklarının eğitimi nedeniyle bir süre önce kritik bir kararla Hollanda’ya taşınan ünlü oyuncu, hayatının önemli bir parçası olarak gördüğü Murphy isimli köpeğinin ani ölümüyle sarsıldı. Yaşadığı duygusal süreci duygu yüklü ifadelerle takipçileriyle paylaşan oyuncunun paylaşımına destek yağdı.

“BİRLİKTE GEÇİRDİĞİMİZ 12 YILI DÜŞÜNÜYORUM"

Hazal Kaya yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle sosyal medyasına yansıttı:

"Murphy canım gitti. Aniden. Bizi yerleştirdi, evi kontrol etti, kendince emin oldu sanki burada iyi olacağımızdan. Ve gitti. Ben de onu son gezdirdiğim sokaktaki cam kırıklarına tutuldum.

Murphy uzun uzun uzaklara dalmasıyla meşhurdu, hepimiz merak ederdik ne düşünüyor böyle uzun uzun diye. Şimdi bir bankta başa sardım, birlikte geçirdiğimiz 12 yılı düşünüyorum."