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1 milyonluk 26 ton saf bakır çalan hırsızlar yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.07.2020 18:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Hereke Limanından, Denizli’ye ham bakır malzemesi taşıyan tırlardan birinin nakliye dolandırıcılığı yapması üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 milyon 50 bin TL değerinde olduğu anlaşılan 26 bin 200 kilogram saf bakır ele geçirildi.

1 milyonluk 26 ton saf bakır çalan hırsızlar yakalandı

Kocaeli’nin Hereke Limanından, Denizli’ye ham bakır malzemesi taşıyan tırlardan birinin nakliye dolandırıcılığı yapması üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 milyon 50 bin TL değerinde olduğu anlaşılan 26 bin 200 kilogram saf bakır ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Hereke limanından Denizli’ye ham bakır malzemesi taşıyan tırlardan birinin nakliye dolandırıcılığı yaptığı ve malzemelerin çalındığı bildirilmesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri takibe geçti. Yapılan operasyon neticesinde inşaat halindeki binada üzerleri branda ile kapatılarak saklanmış halde bulunan çalıntı malzemeler ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL değerinde olduğu anlaşılan 26 bin 200 kilogram saf bakır ele geçirildi. Olayla ilgili olarak daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunan 1 şüpheli ile yine çalıntı malzemeleri sakladığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 2 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, 26 bin 200 kilogram saf bakır sahibine teslim edildiği belirtildi.

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