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1 Ocak’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak

29.12.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 1 Ocak’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00’da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00’a kadar ücretsiz sağlanacak.

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