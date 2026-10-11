Selin Türkmen’den sonra Rabia Soytürk'ün direk dansı gündemde!

Oyuncu Selin Türkmen’in ardından bu kez Rabia Soytürk’ün direk dansı yaptığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.
İşte Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri ve Karma dizisine dair detaylar...
Exxen’de yayınlanan Karma dizisinin ikinci sezonunda Rabia Soytürk’ün direk dansı yaptığı sahne konuşuluyor.
Geçtiğimiz sezon Teşkilat dizisinde yer alan oyuncunun sahnede önce gömleğinin düğmelerini açıp ardından direğe atlaması yer alıyor.
Karma'da Zeynep rolüne hayat veren Soytürk'ün de Selin Türkmen gibi sahneleri hızla yayıldı.
Görüntüler hızla yayılınca Rabia Soytürk'e hem eleştiri hem de beğeniler yapıldı.
Karma dizisi Exxen üyeliğiyle izlenebilen bir dizi olarak öne çıkıyor.