Selin Türkmen’den sonra Rabia Soytürk'ün direk dansı gündemde!

Oyuncu Selin Türkmen’in ardından bu kez Rabia Soytürk’ün direk dansı yaptığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

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İşte Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri ve Karma dizisine dair detaylar...