Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekizli yıldızın ocak ayındaki ara transfer döneminde Türkiye'ye gelebileceği öne sürülürken, olası transferde adı geçen takımlar da açıklandı.

RONALDO İÇİN TÜRKİYE İDDİASI

Neo Spor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan yorumcu Serdar Ali Çelikler, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun devre arasında Türkiye'ye transfer olabileceğini söyledi. Çelikler, yıldız futbolcunun Türkiye'de hangi takımlarda forma giyebileceğine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

GELECEĞİ TAKIMLAR...

Ronaldo'nun transfer olması halinde Galatasaray veya Trabzonspor'un gündemine gelebileceğini belirten Çelikler, Portekizli yıldızın hangi takıma giderse gitsin ilk 11'de oynayacağını savundu.

Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları şu şekilde:

"Cristiano Ronaldo devre arasında Türkiye'ye gelebilir. Alırsa Galatasaray ya da Trabzonspor alabilir. Tüm takımlarda direkt ilk 11 oynar.Diyelim Galatasaray aldı Ronaldo'yu... Leao hemen oturur, 'Buyur abi, buyur baba' der. Italiano da ister Ronaldo'yu, istemeyeni gönderirsin."

MİLLİ TAKIMDAN AYRILMIŞTI

İlerleyen yaşına rağmen futbol kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, kulüp düzeyindeki performansıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Portekizli futbolcu, milli takımda ise teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından kadrodan ayrılmıştı.

Kariyeri boyunca 1086 resmi maçta görev yapan Ronaldo, bu karşılaşmalarda 818 gol kaydetti. Portekiz Milli Takımı formasıyla 234 maça çıkan yıldız futbolcu, 146 kez rakip fileleri havalandırdı. Ocak ayındaki ara transfer döneminde Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.