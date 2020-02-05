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1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı

AYDIN HABERLERİ  | 05.02.2020 12:13 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1.

1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükselen Hakim Handan Taşkıran’ı plaketle onurlandırdı.
Aydın 1. İş Mahkemesi Hakimi Handan Taşkıran, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükseldi. 20 yıllık hakim olan Taşkıran’a HSYK tarafından gönderilen plaket, Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten ve Aydın Adalet Komisyonu üyesi hakimler tarafından takdim edildi.

1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı

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