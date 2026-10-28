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Deniz Baysal o diziyle hayatının değiştiğini söyledi: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Taşacak Bu Deniz dizisindeki Esme karakteriyle adından söz ettiren Deniz Baysal katıldığı programda söylediği sözlerle gündeme geldi. Deniz Baysal "İnsanın Allah’ı bulmasının ne demek olduğunu bu 2 senede öğrendim" dedi. İşte Baysal'ın sözlerinin tamamı...

Deniz Baysal o diziyle hayatının değiştiğini söyledi: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Taşacak Bu Deniz'in Esme'si olarak adından söz ettiren Deniz Baysal son dönemde özel hayatıyla da gündeme geliyor. Zorlu bir boşanma süreci atlatan Deniz Baysal ABtalks programına konuk oldu.

Deniz Baysal programda yaptığı açıklamalarla X'te de gündem oldu. Özellikle Baysal'ın "Bir rüya gördüm" diyerek söylediği şu sözler dikkat çekti:

Deniz Baysal o diziyle hayatının değiştiğini söyledi: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım" 1

"İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim bu 2 sene içinde. Bana inanılmaz iyi geldi. Bilgi vardır, çok yanlış insanlar konuşur inançla ilgili ve seni aslında uzaklaştırırlar. Ama ben bir rüya gördüm ve sonrasında o sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı. Ne kadar çok inanırsam o kadar mutlu oldum."

"O DİZİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ"

Sunucu Deniz Baysal'a rüyasının ne olduğunu da sordu. Ama güzel oyuncu "Anlatmayayım rüyalar çok anlatılmaz derler. Ölümü gördüm diyebilirim, ne kadar hafif bir şey olduğunu... Hissettiğim şeyi tarif edemem" yanıtını verdi.

Deniz Baysal o diziyle hayatının değiştiğini söyledi: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım" 2

Deniz Baysal daha sonra ise şunları söyledi:

"Biz TRT Tabii'de bir iş çektik, Ayşe Şasa... Aslında ben onunla birlikte benim hayatım değişti. Ben İslâm tasavvufunu okumaya başladım ve bana çok iyi geldi. Başka kapılar açtı."

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deniz baysal
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