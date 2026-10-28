Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbinin ardından futbol dünyasının odak noktası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği kararlara çevrildi. Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe'den Archie Brown'ın Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca "saldırı" eylemiyle tedbirli olarak sevk edilmesi, her iki oyuncunun da uzun süreli cezalarla karşı karşıya kalabileceğini gözler önüne serdi.

44. MADDE KAPSAMINDA CEZA ARALIĞI NET

TFF Disiplin Talimatı'na göre "saldırı" fiili nedeniyle kurula sevk edilen futbolcuları oldukça sert yaptırımlar bekliyor. İlgili madde gereğince saldırıda bulunan profesyonel futbolculara 5 ila 10 maç arasında müsabakadan men cezası öngörülüyor. Tedbirli olarak sevk edildikleri için kurul karar verene kadar resmi müsabakalarda forma giyemeyecek olan iki oyuncunun dosyası, disiplin kurulu tarafından titizlikle inceleniyor.

TAHRİK VE PİŞMANLIK İNDİRİMLERİ KRİTİK ROL OYNAYACAK

PFDK'nın yapacağı savunma değerlendirmeleri ve sevk raporundaki detaylar cezanın alt sınıra çekilmesinde belirleyici olacak. Kurulun haksız tahrik kanaatine varması durumunda cezaların 2-3 maça kadar düşebileceği, oyuncuların savunmaları ve disiplin geçmişlerindeki olumlu tutumlarının (takdiri indirim veya pişmanlık unsurları) dikkate alınması halinde ise alt sınır olan 5 maç üzerinden karar verilebileceği ifade ediliyor. Disiplin Kurulunun hafta içerisinde yapacağı toplantının ardından nihai kararlarını açıklaması bekleniyor.