1 ton sucuk deprem bölgesine gönderildi

Sivrihisar Belediyesi tarafından 2 Şubat 2020 tarihinde yapılması planlanan Dövme Sucuk Festivali’nin Elazığ ve Malatya’daki depremler sebebi ile iptal edilmesinin ardından, ikram edilecek 1 ton sucuk ile Sivrihisar halkının da yardımları ile toplanan battaniye, kuru bakliyat, ısıtıcı, çocuk bezleri ve kışlık kıyafetler depremzedelere gönderildi

1 ton sucuk afet bölgesinde ikram edilecek

Festivalde vatandaşlara ikram edilmek için hazırlanan 1 ton sucuk, yarın Sivrihisar Belediyesi Başkanı Hamid Yüzügüllü ve belediye ekipleri tarafından Elazığ’da vatandaşlara ikram edilecek. Yaşanan deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarla bir araya gelmek ve acılarına ortak olmak için yarın Elazığ’da olacak Başkan Yüzügüllü, iptal edilen Sucuk Festivali için hazırlanan sucukların vatandaşlara ikramına katılacak.

‘İlçe halkı tek yürek oldu’

Öte yandan Sivrihisarlı vatandaşlar, Elazığ ve Malatya’daki afetten etkilenen insanların acılarına ortak olmak ve yaralarını sarmak için harekete geçti. Sivrihisar Belediye’si tarafından ‘Sivrihisar Elazığ ve Malatya için Tek Yürek’ adı altında başlattığı yardım kampanyasına halk büyük ilgi gösterdi ve 2 gün içerisinde çok miktarda yardım toplandı.

