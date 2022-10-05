1. Türk Somonu Çalıştayı Sinop'ta sona erdi

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği iş birliğinde düzenlenen "1. Türk Somonu Çalıştayı" sona erdi.

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştayda, Türk somonunun geleceği, yem teknolojisi, ham maddeler, devlet destekli su ürünleri hayat sigortası, Türk somonunun besin değeri ve Norveç somonu ile karşılaştırılması, Türk somonu üretim standartlarının belirlenmesi, balıkçılığın son durumu ve geleceğine yönelik alınması gereken tedbirler, Karadeniz'de su ürünleri yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve Türk somonunun geleceği ile ilgili çözüm önerileri değerlendirildi.

Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak, gazetecilere, çalıştayın son derece verimli geçtiğini söyledi.

Çalıştayda 10 komisyon bulunduğunu ve raporların tartışıldığını dile getiren Parlak, "Türk Somon Çalıştayı'nın mihenk taşı Sinop'ta atılmıştır. Bu işin başkenti de Sinop olacaktır. Nitekim 2. Somon Çalıştayı'nı da Sinop'ta düzenlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Çalıştaydaki bilimsel sunumlardan yetiştiricilerin çok değerli bilgiler edindiğini vurgulayan Parlak, "Özellikle balığın ıslahı, standardı, çevreyle ilişkisi, hastalıkları hakkında bilim insanları ile karşılıklı konuşularak sorular sorularak gerekli cevaplar alınmıştır. Türk somonunun geleceğini, hareket noktasını buradan başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

