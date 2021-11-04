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  4. 1. Uluslararası GAPS Kongresi'nde doğal ve sağlıklı beslenme tartışılacak

1. Uluslararası GAPS Kongresi'nde doğal ve sağlıklı beslenme tartışılacak

04.11.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongre Başkanı Dr. Asuman Kaplan Algın: - "Besinlerimiz ilacımız, ilacımız besinlerimiz, asla bundan uzaklaşmıyoruz. Egzersizin, ruhsal bütünlüğün, uykunun, nefesin önemini bilimsel veriler eşliğinde gündeme getireceğiz"

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası GAPS Kongresi, 3-5 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kongre Başkanı Dr. Asuman Kaplan Algın, AA muhabirine, bağırsak ve psikoloji sendromlarını kapsayan GAPS konusunda bugüne kadar 8 Bilgi Paylaşımı Toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu alanda uluslararası düzeyde bir kongre yapmayı kararlaştırdıklarını aktaran Algın, beslenmenin sağlığa etkileri ile ilgili çok sayıda yayın bulunduğunu ve geçmişte de Hipokrat, Galen ve İbn-i Sina gibi doktorların bunu deklare ettiğini dile getirdi.

Algın, "Besinlerimiz ilacımız, ilacımız besinlerimiz, asla bundan uzaklaşmıyoruz. Egzersizin, ruhsal bütünlüğün, uykunun, nefesin önemini bilimsel veriler eşliğinde gündeme getireceğiz." dedi.

Doktor, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, psikolog, diş hekimi, hemşire, sertifikalı fonksiyonel tıp koçları dahil tamamlayıcı tıp ile ilgilenen, bütüncül tedavileri öne alan tüm sağlık profesyonellerini kongrede buluşturacaklarını anlatan Algın, güçlü içerikli ve verimli bir program hazırladıklarını kaydetti.

Kongrede 35'in üzerinde bilimsel konu başlığının alanında uzmanlar eşliğinde tartışılacağını ifade eden Algın, ayrıca klinik deneyimlerin paylaşılacağı workshopların da olacağını bildirdi.

Son gün ise "Bağırsaklarımız ve Sağlığımız GAPS'a Emanet" başlığında halk toplantısının yapılacağını belirten Algın, kongre boyunca katılımcılara ikram edilecek yemeklerin de tamamen sağlığa uygun doğal nitelikte olacağına dikkati çekti.

Algın, "Genellikle sağlıkla ilgilenen, doğal beslenmenin ön planda olmasını düşünen hekimler olarak bunu anlatırız ama toplantılarda katkılı gıdalara maruz kalırız. Bu kongrede ise öğle yemekleri, molalardaki ikramlar tamamen konuştuklarımızı teyit edecek nitelikte olacak." diye konuştu.

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