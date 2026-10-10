Necla Uygur'un cenazesinde göğüs dekoltesi krizi! İpek Tanrıyar'ın kıyafeti tepki çekti! 'Başını kapatmış ama...'

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta isimlerinden merhum Nejat Uygur'un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi Necla Uygur, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Uygur için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, sinema, tiyatro ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Bu isimlerden biri de İpek Tanrıyar oldu.

İpek Tanrıyar'ın cenaze için seçtiği kıyafetler sosyal medyada tepki çekti. Ünlü ismin göğüs dekoltesine eleştiri yağdı.

YORUM YAĞDI

Tanrıyar'ın başında başörtüsü olmasına rağmen göğüs dekoltesi ile cenazeye katılmasına 'Başını kapatmış ama döşünü açmış', 'Cenazeye de saygı kalmamış','Abla dümdüz t-shirt giyip başın açık gelseydin olmaz mıydı ya', 'Başını kapatmasa dikkat çekmeyecek' gibi yorumlar yapıldı.