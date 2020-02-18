YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 1. Uluslararası Grand Prix Antalya Yarışları sona erdi

1. Uluslararası Grand Prix Antalya Yarışları sona erdi

ANTALYA HABERLERİ  | 18.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Uluslararası kış antrenman yarış serisinin son ayağı, UCI 1.2 Grand Prix Antalya sona erdi.Antalya Valiliğinin desteği ve Enda Tour Organizasyonun iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası UCI Grand Prix Antalya rüzgarı Expo’dan geçti.

Uluslararası kış antrenman yarış serisinin son ayağı, UCI 1.2 Grand Prix Antalya sona erdi.
Antalya Valiliğinin desteği ve Enda Tour Organizasyonun iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası UCI Grand Prix Antalya rüzgarı Expo’dan geçti. Yarışmaya 23 ülkeden toplam 136 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Grandprix kapsamında toplam 4 yarış düzenlendi. Toplamda 560 yabancı bisikletçi Akdeniz Bölgesi’nin eşsiz doğası ve tesisleriyle tanışma imkanı yakaladı. Sporcular, yarışlara önümüzdeki senelerde de katılacaklarını belirterek, Antalya’da yarışmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.
Enda Tour Kurucusu Ve STB - Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya Valiliği, Spor Turizm Birliği ve TÜRSAB destekleriyle düzenlenen yarışlara ilgilinin ilk yıl için oldukça fazla olduğunu belirtti. Yaşacan, önümüzdeki senelerde Grand Prix yarışlarının gelişerek büyüyeceğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalarTrump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalar
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Antalya Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:36
Öğle
13:16
İkindi
16:18
Akşam
18:46
Yatsı
20:01

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Ake Eczanesi
Muratpasa
Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Lokmannur Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Derman Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İlçelerdeki içme suyu depolarına bakım

İlçelerdeki içme suyu depolarına bakım

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.