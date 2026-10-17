Mehmet Ali Erbil'in serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyeri boyunca birçok program ve projede yer alan Erbil, bu kez eski eşi Tuğba Coşkun'un YouTube programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü şovmenin geçmişteki kazançlarına ilişkin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

'HER HAFTA BİR EV ALIRDIK'

Ünlü şovmen, Tuğba Coşkun ile evlilikleri sırasında gayrimenkul yatırımı yaptıklarını ve bu süreçte neredeyse her hafta bir ev aldıklarını dile getirdi.

Mehmet Ali Erbil daha önce yaptığı bir açıklamada ise; ''Şu anda oturduğum ev 10 milyon dolar eder. Eski eşlerime verdiğim evler de toplam 10 milyon dolar eder. Hiçbir zaman kumarda varımı, yoğumu yitirmedim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye almışımdır.

'TORUNLARIMA YETECEK KADAR'

Hiç çalışmasam da bana, çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var.' demişti.