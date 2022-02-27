1. Uluslararası Şanlıurfa Güvercin Güzellik Yarışması yapıldı

Türkiye'nin yanı sıra 7 farklı ülkeden getirilen cins güvercinler, 1. Uluslararası Şanlıurfa Güvencin Güzellik Yarışması'nda derece almak için yarıştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya Almanya, Belçika, Hollanda, Dubai, Lübnan, Suriye, Katar ve Türkiye'nin çeşitli illerinden olmak üzere yaklaşık 2 bin güvercin katıldı.

Yarışmada, farklı renk ve ırklardan binlerce liralık fiyatları bulunan güvercinler 23 kategoride yarıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Güvercin Severler Derneği Başkanı Abut Demirkan ile kuşseverler, inceledikleri güvercinlere ilişkin sahiplerinden bilgi aldı.

Yarışmada yaklaşık 200 güvercin de barış için gökyüzüne bırakıldı.

Beyazgül, gazetecilere, Şanlıurfa'da tarih boyunca kuşlara karşı özel bir ilgi gösterildiğini söyledi.

Yarışmanın güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini vurgulayan Beyazgül, "Bu güzellik yarışmasında en güzel güvercinlerimize ödüllerimiz verilecek. Hayatımızda ve gönlümüzde olan bu kuşlarımız şimdi sahneye yarışmaya çıkıyor. Bu bizim için çok güzel bir duygu." dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, benzer organizasyonları sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

