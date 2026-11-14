Sergen Yalçın Fransa maçı öncesi konuştu! "Bunu bir kenara yazın"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belçika maçını değerlendiren deneyimli teknik adam, sakat oyuncuların son durumundan takımın oyun planına, gruptaki tablodan geleceğe yönelik hedeflere kadar birçok konuda konuştu.

BELÇİKA MAÇI...

Belçika karşılaşmasında takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirten Sergen Yalçın, özellikle ilk yarım saatte oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyledi. Bu performansı maçın tamamına yaymaları gerektiğini vurgulayan Yalçın, savunmada yapılan hatalara da dikkat çekti.

"Belçika maçında ciddi reaksiyon verdik. Özellikle ilk 30 dakikada müthiş oynadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Bunu daha uzun süreye yaymalıyız. Oyunun tamamında oyunun içinde kaldık. Ancak savunma hataları ve basit gol yeme gibi negatif bölümler de vardı. Sakat ve sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Fiziksel olarak hazır değiller. Belli sürelerde kullanmak zorunda kalıyoruz. Yarın da böyle olacak. Uğurcan Çakır ve Ferdi Kadıoğlu'nun durumları bugün belli olacak."

GALİBİYET VURGUSU YAPTI

Fransa karşısında kazanmak istediklerini dile getiren milli takım teknik direktörü, alınacak galibiyetlerin hem takım hem de ülke adına önemli olduğunu ifade etti.

“Hiç kimse maç kaybetmek istemez. Tabii ki herkes kazanmak ister. Biz de doğal olarak kazanmak istiyoruz. Hem milli takımımızın hem de ülkemizin bu galibiyetlere ihtiyacı var.”

"BİR KENARA YAZIN"

Gruptaki mevcut tabloya ilişkin değerlendirmesinde önceki karşılaşmalarla kendi dönemini birbirinden ayıran Sergen Yalçın, yalnızca Belçika maçında takımın başında bulunduğunun altını çizdi.

"Ben bu grupta sadece Belçika maçını oynadım. Onu lütfen bir kenara yazın. Diğer maçları ben oynamadım."

TARAFTARLARDAN SABIR İSTEDİ

Milli takımın gruptaki konumunun istedikleri seviyede olmadığını kabul eden deneyimli çalıştırıcı, göreve yeni geldiklerini hatırlatarak toparlanma sürecinin zaman alacağını belirtti.

"Grupta sağlıklı bir durumda değiliz bunun hepimiz farkındayız. Biz daha yeni geldik. Bundan önceki hasarlı durumda biz yoktuk. Bunun toparlanacağını da lütfen bilelim. Bu durum böyle gitmeyecek. Biraz sabır, biraz zaman lazım."

FRANSA KARŞISINDA DAHA KONTROLLÜ OYUN

Fransa maçında forvetsiz bir sistem tercih etmeyi düşünmediklerini açıkça belirten Yalçın, güçlü rakipleri karşısında savunma güvenliğini ön planda tutacaklarını söyledi.

"Formasyon değişikliği dediniz... Forvetsiz bir oyun olabilir mi?"

Sergen Yalçın: "Yok, olmaz. Forvetsiz oynama gibi bir niyetimiz yok. Ama yarınki maçta biraz daha kontrollü oynayacağız. Arka planı biraz daha sağlam tutmaya çalışacağız. Çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Umarım bizim için iyi olur."

"MİLLİ TAKIM İYİ YERLERE GELECEK"

Göreve başlamalarının ardından oyuncularla tanışma ve oyun anlayışını oluşturma sürecinde olduklarını belirten Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa karşılaşmalarını aynı zamanda bir hazırlık dönemi olarak gördüklerini ifade etti.

Avrupa Şampiyonası öncesinde oyuncuların farklı pozisyonlarda değerlendirilmesi ve oyun sisteminin şekillendirilmesi üzerinde durduklarını aktaran Yalçın, milli takımın uzun vadeli hedeflerine ilişkin de umutlu konuştu.

"Bizim için hazırlık dönemi. Milli takımda çok hazırlanma süreciniz olmuyor. Belçika ve Fransa maçları oyuncularla tanışma, birbirimizi tanıma, yakınlaşma süreci oldu biraz da. Çok çalışma imkanımız olmadı. Avrupa Şampiyonası öncesi oyuncuların pozisyonları ve oyunla ilgili bazı denemeler yapıyoruz. Sonrasında net kararımızı vereceğiz. Oyunu oturtmaya çalışıyoruz. Milli takımın kulüp takım havasına girmesi lazım. Bununla ilgili çalışıyoruz. Uzun dönemde milli takım iyi yerlere gelecek."