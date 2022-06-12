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1. Van Denizi Yarı Maratonu koşuldu

12.06.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. Van Denizi Yarı Maratonu koşuldu

Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Van Denizi Yarı Maratonu gerçekleştirildi.

Toplam 10 ülkeden bin 353 sporcunun katıldığı organizasyon, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride koşuldu.

Van Kalesi yolundan yarışa başlayan atletler, belirlenen istikametlerde koştuktan sonra bitiş çizgisine ulaştı.

Yarı maraton erkeklerde 1.07.52'lik derecesiyle Mahsum Değer birinci, 1.08.49'luk derecesiyle Kenan Sarı ikinci, 1.10.42'lik derecesiyle de Saffet Elkatmış üçüncü oldu.

Kadınlarda da 1.23.04'lük derecesiyle Dilan Atak birinci, 1.25.10'luk derecesiyle Dilek Öztürk ikinci, 1.25.21'lik derecesiyle Sabriye Güzelyurt üçüncü sırada yarışı tamamladı.

10 kilometre yarışında ise Abdullah Tuğluk 31.40'lık derecesiyle birinci olurken, Abdullah Çakır 31.45'lik derecesiyle ikinci, Alper Demir 32.05'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Düzenlenen ödül törenine katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, spora çok önem verdiklerini söyledi.

Her çocuğun bir spor dalıyla uğraşması gerektiğine inandıklarını aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili kentte genel bir çalışma olacak. Ana sınıfından ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteye kadar spor altyapısını oluşturacağız. Daha sağlam temel atacağız. Spor kültürüne katkı sağlayacağız. Devletimizin tüm imkanlarını gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için kullanacağız. Spor yapmayı, spor yapanları ve sportif faaliyetleri seviyorum. Bedenen, zihnen, ruhen daha dinamik ve sağlıklı olabilmek için herkesin en az bir spor dalıyla uğraşması gerekir."

Van'ın gerek ulusal gerekse uluslararası maraton koşularına ev sahipliği yapmaya hazır bir kent olduğunu aktaran Balcı, "Türkiye Atletizm Federasyonuna bunu teklif ettim. İlin valisi olarak tam destek vereceğimi ifade ediyorum. Hatta ekim ayının ikinci ve üçüncü haftasında uluslararası etkinlik yapalım. Maratoncular şehri şenlendiriyor. Şehre dinamizm ve enerji veriyor." diye konuştu.

Daha sonra dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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