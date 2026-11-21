Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı savcı Leyla karakteriyle adını duyuran Çiğdem Batur bir süredir ekranlardan uzak yaşam sürüyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Batur, dün Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmiş ve son paylaşımıyla tartışma yaratmıştı.

'KOKUDAN BAŞIM DÖNDÜ'

Batur paylaşımında ''Sayın yetkililer bakın buradaki ayak kokusuna bir çözüm bulun rezil oluyoruz bütün dünyaya. Kokudan başım döndü valla' ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiğdem Batur hakkında TCK 216 kapsamında resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncu Çiğdem Batur, Sultanahmet Camii'nde yaptığı paylaşımla ilgili kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından açıklama yaptı. Sözlerinin herhangi bir inancı, ibadet eden insanları ya da kutsal mekânları hedef almadığını belirten Batur, asıl dikkat çekmek istediği konunun tarihi bir mekândaki hijyen ve havalandırma sorunu olduğunu ifade etti.

Sultanahmet Camii ve Ayasofya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer aldığını vurgulayan Batur, paylaşımında dile getirdiği endişesinin hem yerli hem de yabancı turistlerin ülkemizden nasıl bir izlenimle ayrıldıklarıyla ilgili olduğunu söyledi. Batur'un açıklamasının tamamı şöyle;