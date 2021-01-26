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1 yılda 5 bin yeni araç

26.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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1 yılda 5 bin yeni araç

Kütahya’da 2020 yılı başında 210 bin 612 olan motorlu kara taşıtı sayısı 5 bin 42 artışla 215 bin 654’e ulaştı.Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2020 Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilerini açıkladı.

Kütahya’da 2020 yılı başında 210 bin 612 olan motorlu kara taşıtı sayısı 5 bin 42 artışla 215 bin 654’e ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2020 Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilerini açıkladı. Buna göre 2020 yılı aralık ayında Kütahya’da 3 bin 875 araç devri yapıldı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 215 bin 654 oldu.
Kütahya’daki motorlu kara taşıtlarının 107 bin 621’i otomobil, 3 bin 822’si minibüs, bin 811’i otobüs, 27 bin 564’ü kamyonet, 7 bin 224’ü kamyon, 32 bin 390’ı motosikler, 34 bin 668’i traktör, 554’ü ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.

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