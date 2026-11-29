Real Madrid, LaLiga'nın 14. haftasında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda ağırladığı Alaves'e 2-1 yenilerek evinde sürpriz bir mağlubiyet aldı. Konuk ekibin gollerini 22. dakikada Toni Martinez ve 61. dakikada Angel Perez Hidalgo kaydederken, Real Madrid'in tek golü 69. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Ev sahibinde Jude Bellingham 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

15 SANİYE SONRA GELEN GOL VE DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ

Karşılaşmanın 60. dakikasında Arda Güler'in yerine Carlos Espi oyuna dahil olurken, tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Kenara gelirken hızla sahayı terk eden ve Espi ile tokalaşmadan yedek kulübesine yönelen milli futbolcunun oyundan çıkmasından 15 saniye sonra Real Madrid kalesinde ikinci golü gördü.

JOSE MOURİNHO: "ÖNÜMDE İKİ SEÇENEK VARDI"

Teknik direktör Jose Mourinho, maç sonu basın toplantısında Arda Güler'i oyundan alma kararını savunarak ceza sahası içi üretkenliğine ve kanat genişliğine dikkat çekti:

"Ceza sahası içinde varlık gösteremiyorduk; topu dolaştırıyorduk ama ceza sahasını dolduramıyorduk. Buraya gelen diğer tüm takımlardan farklı bir zorluk çıkaran bu rakibe karşı, Espi'nin bir çözüm olabileceğini düşündüm. Bu bir eleştiri değil, kesinlikle öyle algılanmasın. Savunmada beş, önlerinde üç oyuncuyla çok sıkı bir dizilişleri vardı. Top bizdeyken pas yapmaya devam ettik ancak savunma arkasına sızma veya ceza sahasına girme konusunda çok yetersiz kaldık. Bernardo ve Arda birbirine benzer profilde oyuncular, topa hakim ve dönüşleri iyi olan isimlerdi; ancak takım boşluk bulamıyor ve ceza sahası içinde varlık gösteremiyordu. Espi'yi oyuna alırken önümde sadece iki gerçek seçenek vardı: Ya Arda'yı ya da Vinicius'u kenara almak. Bir kanatta Vinicius'un, diğer kanatta ise Diomande'nin yer almasının, daha fazla alan yaratmak için gereken genişliği sağlayacağını düşündüm. Diğer taraftan, Arda ve Bernardo esasen aynı tip işleri yapıyorlardı; bu da rakibin savunma yapmasını çok kolaylaştırıyordu, çünkü topu ileri taşımamız veya ceza sahasına ulaşmamız son derece zor bir hale gelmişti."

MOURİNHO'DAN OYUNDAN ÇIKIŞ YORUMU

Arda Güler'in oyundan çıkarken yaşadığı hayal kırıklığı sorulan Jose Mourinho, tepkiyi doğal karşıladığını belirtti:

"Oynamak isteyen bir oyuncunun oyundan alındığı için mutsuz olması gayet anlaşılabilir bir durum. Bu tamamen normal. Eğer manşetlere çıkacak bir haber arıyorsanız, yarın için elinizde çok basit bir hikâye var: Real Madrid kaybetti. Ortada gerçek ve nesnel bir olgu —yani Real Madrid’in kaybetmiş olması— varken, olmayan hikâyeler uydurmaya hiç gerek yok."

İSPANYA'DA VINICIUS VE ARDA GÜLER YORUMLARI

İspanyol spor yorumcusu Miguel Angel Chazarri, oyundan alınması gereken ismin Arda Güler yerine Vinicius olması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Madrid taraftarı artık Vinicius'tan bıkmış durumda. Neden mi? Elbette o, Madrid'e çok şey katmış harika bir oyuncu; buna itirazım yok. Ancak bir noktada, karşındaki savunmacıyı geçebilmen gerekir. Madrid'de, formunu bulman için bir, iki ya da üç maç beklemezler; hele ki aylardır kimseyi geçemiyorsan. Bu ölümcül bir durum; gerçekten ölümcül. Üstelik kendisi, saha dışında da pek çok kez sorun yaratan, ortalığı karıştıran bir oyuncu. İnsanlar artık Vinicius'tan yoruldu; ondan bıkıp usandılar. Ayrıca maçın, Güler'in sahada kalmasını açıkça gerektirdiğini düşünüyorum."

Miguel Angel Chazarri, Arda Güler'in tepkisini ve kadro tercihlerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Güler konusuna gelince... Bu tür tepkiler hoş görünmüyor; yanlış mı? Evet, elbette yanlış. Ama bunları mazur görebilirim. Çünkü Güler’in gerçek bir haksızlık sezdiğine inanıyorum. Sanki şöyle diyor: 'Beni oyundan alıyorsun çünkü onu oyundan çıkaracak cesaretin yok; üstelik oyuna aldığın kişi, benim yaptığımın aynısını yapıyor.' Sadece Güler değil, tüm stadyum bunu fark etti. Vinicius topa her dokunduğunda onu ıslıkladılar. Çünkü o oyuncu değişikliği kesinlikle doğru bir karar değildi."

Bir diğer İspanyol yorumcu Jose Vicente Hernaez ise Arda Güler'in değişiklik sonrası yaşanan golle birlikte daha fazla süre almayı hak ettiğini vurguladı:

"Her şeyden önce şu soruyu sormak gerekiyor: Madrid’in maçı kazanmak için iki gole ihtiyacı varken, Mourinho neden Arda Güler’i oyundan aldı? Örneğin, neden Vinicius’u çıkarmadı? Arda Güler sahadan çıkar çıkmaz Alaves ikinci golünü buldu. Ne ekersen onu biçersin derler; Madrid, Alaves üzerinde baskı kurmaya çalışsa da hücumda fikir üretemedi. Mourinho’nun özel bir ilgi gösterdiği ancak beklenen performansı sergileyemeyen diğer oyunculara kıyasla, Arda’nın çok daha fazla süre almayı hak ettiği aşikâr."