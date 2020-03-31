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1. yılını dolduran Başkana sosyal mesafeli ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 31.03.2020 15:06 | Son Güncelleme

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın göreve gelişinin birinci yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hasbi Akman, kadın ve gençlik kolları başkanları ile birlikte "Evde Kal" mesajlı ve sosyal mesafeli ziyarette bulundu.31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde seçime bir ay kala İYİ Parti’den Belediye Başkan adayı olan Aytekin Kaya’nın bir yılını doldurmasından sonra CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman, Kadın Kolları Başkanı Gülşah Çağlar, Gençlik Kolları Başkanı Emrah Alimoğlu ile birlikte ziyarette bulundu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın göreve gelişinin birinci yılında Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hasbi Akman, kadın ve gençlik kolları başkanları ile birlikte "Evde Kal" mesajlı ve sosyal mesafeli ziyarette bulundu.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde seçime bir ay kala İYİ Parti’den Belediye Başkan adayı olan Aytekin Kaya’nın bir yılını doldurmasından sonra CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman, Kadın Kolları Başkanı Gülşah Çağlar, Gençlik Kolları Başkanı Emrah Alimoğlu ile birlikte ziyarette bulundu. Ziyarettin ardından korona virüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla "Evde Kal" yazıları ile aralarına sosyal mesafe koyarak poz verdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya; "Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütümüze, ilçe başkanımıza, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza korona virüsle mücadele konusunda sosyal mesaj da veren bu anlamlı birinci yıl ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Görevde birinci yılımızı doldurduk ancak heyecanımızdan ve kararlılığımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Tüm gücümüzle İncirliova’mızın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. Halkımıza çağrımız tüm dünyayı etkileyen şu salgın günlerinde evlerinde kalmaları, aldığımız önlemlere uymalarıdır. İhtiyaçları olduğunda biz halkımızın yanındayız. Bu zor günleri dayanışma içerisinde hep birlikte aşacağız, sağlıklı günler yeniden bizlerin olacak" diye konuştu.

Virüsle mücadelede İncirliova Belediyesi’nin etkin bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hasbi Akman; “Seçildiği günden itibaren İncirliova halkına hizmet etmek için canlı başla çalışan Aytekin Başkanımıza görev döneminin birinci yılında ziyarette bulunduk. Ziyaretimizde korona virüsle ilgili sosyal mesaj vermek istedik. Bu salgın dünya çapında etkili ve asla hafife alınmamalıdır. Aytekin Başkanımız da ülkemizde görüldüğü günden itibaren tam bir seferberlik ilan etti, İncirliova Belediyemiz çok etkili bir şekilde virüsle mücadele çalışması yürütüyor. Bizde Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak tüm halkımıza evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyoruz. Görevini başarıyla yürüten, halkının içinde oluşuyla, doğallığı ile İncirliovaların gönlünde taht kuran başkanımıza kolaylık diliyoruz, biz her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

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