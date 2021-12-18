YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. 10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası Kahramanmaraş'ta başladı

10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası Kahramanmaraş'ta başladı

18.12.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası Kahramanmaraş'ta başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı Epe Açık Turnuvası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Osman Sayın Spor Salonu'nda Kovid-19 tedbirleri altında düzenlenen turnuvaya, 15 ilden 266 sporcu katıldı.

Açılış töreninin ardından sporcular, 10, 14 yaş altı erkekler ile 12 yaş altı kızlar epe kategorilerinde kürsü mücadelesi verdi.

12 yaş altı kızlar kategorisinde Ela Nur Özışık birinci, Eda Özbacıoğlu ikinci, Belfin Kara ve Nil Aksan ise üçüncü oldu.

10 yaş altı erkekler kategorisinde Mesut Efe Yürekli birinci, Kutay Kubat ikinci, Arda Turan Erden ve Adnan Zafer Binici ise üçüncü sırayı aldı.

14 yaş altı erkekler kategorisinde Doruk Erol Çevik birinci, Boğaçhan Erdemir ikinci, Mehmet Bertuğ Çeçen ve Toprak Çağın Giray ise üçüncü oldu.

Şampiyona, yarın 10, 14 yaş altı kızlar ile 12 yaş altı erkekler epe kategorilerinde yapılacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı! Yaptığına bin pişman oldu600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı! Yaptığına bin pişman oldu
Köpek kovaladı, kurye kaçtı! Dengesini kaybedince...Köpek kovaladı, kurye kaçtı! Dengesini kaybedince...
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:35
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:45

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Deva Eczanesi
Dulkadiroglu
Kevser Eczanesi
Dulkadiroglu
Çınar Eczanesi
Onikisubat
Nisan Eczanesi
Onikisubat
Senel Eczanesi
Onikisubat
Şahbaz Eczanesi
Onikisubat
Rusen Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.