YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. 10 aylıkken şehit edilen Bedirhan’ın ismi spor tesisinde yaşatılacak

10 aylıkken şehit edilen Bedirhan’ın ismi spor tesisinde yaşatılacak

İHA İHA
22.02.2024 12:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’de 2018 yılında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte PKK’lı teröristlerce şehit edilen 10 aylık Bedirhan Karakaya’nın ismi, Sivas Şarkışla’da spor tesisinde yaşatılacak.

10 aylıkken şehit edilen Bedirhan’ın ismi spor tesisinde yaşatılacak

Kanlı pusu, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Ülkeyi yasa boğan saldırıda; Nurcan Karakaya, 10 aylık bebeği ile Yüksekova Kalana Üs Bölgesinde görev yapan eşini ziyaret etti. Ziyaret dönüşünde PKK’lı teröristlerce yola daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu anne Nurcan Karakaya ve 10 aylık Bedirhan Karakaya araçlarının içinde şehit olmuş, anne ve bebeği Sivas’ın Şarkışla ilçesinde toprağa verilmişti. İlçede yapımına 2 yıl önce başlanan ve tamamlanan spor tesisine ‘Şehit Bedirhan Karakaya’ adı verdi. Böylelikle Bedirhan bebeğin adı spor tesisinde yaşatılırken, gençler ise tesiste birçok eğitim alabilecek.

"ŞEHİT BEDİRHAN’IN İSMİ SONSUZA KADAR YAŞATILACAK"

Şarkışla Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akıner Haspolat, tesisin yapımına 2 yıl önce başlandığını ifade ederek, “1 Şubat itibarıyla Gençlik Merkezi hizmete başladı. Yüzme havuzumuzda çalışmalar devam ediyor, yakın bir tarihte hizmete girmiş olacak. Tesisimizde Gençlik Merkezi, İnovasyon Merkezi, Müzik Eğitim Atölyesi, Oyun Atölyesi ve birçok atölye var. Eğitim amaçlı 25 metre uzunluğunda 145 santimetre yüksekliğinde 4 ila 18 yaş arasındaki Şarkışlalı gençlerimizin ‘Yüzmeyi Bilmeyen Kalması’ projesi kapsamında kullanacağı bir havuzumuz var. Şehit Bedirhan Karakaya’nın ismi yüzerek, eğitim alarak sonsuza kadar yaşayacak” dedi.

"UNUTMUYORLAR, UNUTTURMUYORLAR"

Saldırıda kızı Nurcan Karakaya ve torunu Bedirhan Karakaya’yı kaybeden Suudiye Demir, "Hükumetimizden de, milletimizden de Allah razı olsun. Unutmuyorlar, unutturmuyorlar, hatırlatıyorlar. Torunumun adına kütüphane ve park yaptılar. Şimdi de spor tesisi yapıyorlar. Allah milletimden de devletimden de razı olsun. Bu yıl 6’ncı senesine döndü. Aynı bugünkü gibi acısı içimizde. Unutmuyoruz, acısı unutulacak bir şey değil" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandıAmasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Adıyaman’da depremzedelerin kalıcı konutlara taşınması sürüyorAdıyaman’da depremzedelerin kalıcı konutlara taşınması sürüyor
Uludere’de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldıUludere’de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 22 Şubat Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
12:51
İkindi
15:52
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Perşembe

Şifa eczanesi
Zara
Çiğdem eczanesi
Merkez
Esma eczanesi
Koyulhisar
Tolga eczanesi
Merkez
Mert eczanesi
Yildizeli
Altinay eczanesi
Merkez
Karabulut eczanesi
Gemerek
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.