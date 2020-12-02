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10 bin metrekare kapalı alana dev sağlık projesi

BİLECİK HABERLERİ  | 02.12.2020 12:25 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 2’inci büyük sağlık yatırımının müjdesi geldi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 2’inci büyük sağlık yatırımının müjdesi geldi. Palyatif Bakım Merkezi hastaneden ayrı binada olarak Türkiye’de ilk defa Bozüyük’te yapılacak.
10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), Palyatif Bakım Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Gündüz Bakımevinin yer aldığı projenin yapım ihalesinin yapıldığı ve yer tesliminin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği kaydedildi. Mevcut ADSM’nin yanındaki boş alana yapılacak proje için alanda bulunan çam ağaçlarının söküm çalışmalarına başlandı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 4 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek. 32 ünitesi mevcut olacak merkezin içerisinde diş ameliyathanesi, acil diş polikliniği, engelli ve yükümlü diş polikliniği alanları da yer alacak.

Türkiye’de ilk defa Bozüyük’te yapılacak
Palyatif Bakım Merkezi hastaneden ayrı binada olarak Türkiye’de ilk defa Bozüyük’te yapılacak. Bu merkezde yaşamı tehdit eden hastalığı olan (kanser hastaları) hastalara hizmet verilecek. Ayrıca ailelere hastaların merkezdeki bakımları ve evdeki bakım süreçleriyle alakalı bilgiler verilecek. Otel odası konforunda 26 metrekarelik banyo ve tuvaleti içerisinde tek yataklı 16 hasta odası yer alacak, hasta odaları bahçeye açılacak.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde spor salonu, etkinlik odaları, hobi mutfağı bulunacak. Ayrıca merkez bahçesinde de bir etkinlik alanı olacak. Aile Sağlığı Merkezi ve Gündüz Bakımevi de son teknolojik ekipmanları ve modern yapısıyla ilçe halkının hizmetine sunulacak.

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