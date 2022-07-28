"10. Boğaziçi Film Festivali"nin yarışma başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 21- 28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek "Boğaziçi Film Festivali", 10. yaşını kutluyor.

Festivalin ulusal ve uluslararası film yarışmaları ve endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab'e başvurular başladı.

Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşilerin yer alacağı 10. Boğaziçi Film Festivali'nin Bosphorus Film Lab kapsamında yer alan Pitching ve Work in Progress kategorilerinin başvuruları da açıldı.

Yarışmalara son başvuru tarihi ise 23 Eylül olarak belirlendi.

Festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda büyük ödül olarak "En İyi Film"e verilen Altın Yunus'un yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında da jüri değerlendirmesini yaparak, birer ödül verecek.

Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada Akli Film tarafından para ödülüyle desteklenen "En İyi İlk Film Ödülü" ile "FİLM – YÖN En İyi Yönetmen Ödülü" ve Film Yapımcıları Meslek Birliğinin (FİYAB) katkı sunduğu "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü" veriliyor.

Festivalin 10. yılına özel ilk kez uzun metraj belgesel başvuruları ayrı bir kategoride değerlendirmeye alınacak.

"Ulusal Kısa Belgesel Yarışması"nın kapsamı genişletilerek metraj sınırı olmaksızın tüm belgesel filmler, "En İyi Ulusal Belgesel Film" ve "Jüri Özel Ödülleri"nin verileceği "Ulusal Belgesel Yarışması"na başvuru yapabilecek.

- Bosphorus Film Lab 22 - 26 Ekim tarihlerinde

Festivalin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan Bosphorus Film Lab'a Pitching Platformu ve Work in Progress başvuruları da alınıyor.

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab'a yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek.

Pitching Platformu'nda yer alacak bir proje "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü alırken bir proje de "Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü"nün sahibi olacak.

Work in Progress kapsamında yer alan projeler de "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü" ile "CGV Mars Dağıtım Ödülü "için sunumlarını gerçekleştirecek.

- Kısa Film Büyük Ödülü Ahmet Uluçay'ın anısına takdim edilecek

Yeni keşiflere ve denemelere ev sahipliği yapan festivalin kısa film yarışma başvuruları da başladı.

"Ulusal Kısa Film" ve "Uluslararası Kısa Film" olmak üzere iki farklı yarışma kategorisinde en iyi film ödüllerinin verileceği festival için süresi 20 dakikayı aşmayan deneysel, animasyon ve kurmaca filmler başvuru yapabilecek.

Festivalin kısa yarışma bölümlerinde yer alan tüm filmler "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de aday olacak. Festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden bir tanesi de İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen "Genç Yetenek Ödülü"nün sahibi olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve TRT'nin kurumsal iş ortaklığı ile gerçekleştirilecek 10. Boğaziçi Film Festivali başvuruları "bogazicifilmfestivali.com" üzerinde yer alan formlar doldurularak yapılabilir.

Festivale dair bilgi ve ayrıntılara da "bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

