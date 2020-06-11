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10 dakikada yakalandılar

EDİRNE HABERLERİ  | 11.06.2020 18:18 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde daha önceden hırsızlıktan kaydı olan 14 ve 15 yaşlarında iki çocuk, ayakkabı ve bisiklet çaldı.

10 dakikada yakalandılar

Edirne’nin Keşan ilçesinde daha önceden hırsızlıktan kaydı olan 14 ve 15 yaşlarında iki çocuk, ayakkabı ve bisiklet çaldı. 10 dakika sonra yakalanan çocuklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Haziran Çarşamba günü meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Atlas Sokak üzerinde hırsızlık şüphelisi şahısların olduğunun bilgisini alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarı değerlendirerek olay yerine gitti. Polisleri karşılayan O.E., bisiklet ve üç çift ayakkabısının çalındığını beyan etti. Bundan yaklaşık 10 dakika sonra Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde devriye görevini yapan ve kendilerine geçilen bilgiler doğrultusunda çalışmaya devam eden ekipler, bisiklet ve ayakkabılar ile sokakta dolaşır vaziyette iki şüpheliyi fark etti.

Geçmiş tarihlerde de hırsızlık suçuna karıştığı bilinen İ.O. (14) ve A.C.Ü (15) şüphe üzerine durduran ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde kendilerine bildirilen ayakkabı ve bisikletlerle aynı özellikte olan eşyaların olduğunu tespit etmesi üzerine şahısları polis merkezine götürdü.

Konu ile ilgili olarak ifadeleri alınan İ.O. ve A.C.Ü. hakkında Nitelikli Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali suçlarından tahkikata başlanmasının ardından şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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