Aylin Coşkun'un 4 katlı lüks villasını su bastı! ''Merdivenlerden su fışkırıyor''

Kuvvetli sağanak yağış İstanbul’a kabusu yaşattı. Hastaneler, alışveriş merkezlerini su basarken, bazı vatandaşlar sel sularına kapıldı. Ünlü isimler de selden etkilendi.

Bu isimlerden biri de Aylin Coşkun oldu. Coşkun'un Zekeriyaköy'deki 4 katlı lüsk villasını su bastı.

Aylin Coşkun evinin son halini çektiği videolarla gösterdi. Ünlü isim 'Evin içindeki merdivenlerden su fışkırıyor ya' diyerek yaşadığı mağduriyeti gözler önüne serdi.

ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul'da 14 Ekim'de başlayan sağanak yağışta 1000'den fazla su baskını olayı yaşandı. Bazı araçlar sular altında kaldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kentin bazı noktalarında metrekareye 272 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.