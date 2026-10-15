Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor! Zlatan Ibrahimovic bile artık dayanamadı

Real Madrid’in Roma deplasmanında 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandığı maçta yedek kulübesinden çıkan Arda Güler, 30 dakikada 2 asist yaparak geri dönüşün mimarı oldu. Milli yıldızın performansı sonrası Zlatan Ibrahimovic, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya sert bir mesaj verdi.

ROMA’DA 3-1'DEN 4-3'E

Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Olimpico’da sahaya çıkan Real Madrid, Marten de Roon ve Donyell Malen’in (2) golleriyle 3-1 geriye düştü. Kylian Mbappe’nin 25. dakikada attığı golle bir kez beraberliği yakalayan İspanyol ekibi, son 7 dakikada bulduğu 3 golle maçı çevirdi. Carlos Espi 83'te farkı bire indirdi, Endrick 85'te skoru eşitledi, Antonio Rüdiger ise 90. dakikada galibiyeti getiren golü attı.

ARDA GÜLER 30 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Maça yedek başlayan Arda Güler, 59. dakikada oyuna girdi ve kalan sürede 2 asist, 3 kilit pas ve 3 orta yaptı. Milli yıldız, kullandığı iki köşe vuruşuyla hem Endrick’in hem de Rüdiger’in golünü hazırladı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’nde 2'de 2 yapan Real Madrid 6 puana yükseldi, Roma ise ilk haftada Fenerbahçe ile berabere kaldığı sezonda 1 puanda kaldı.

ARDA GÜLER: “ASLA REAL MADRID’İ ÖLDÜ SAYAMAZSIN”

Real Madrid’in geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrılmasının ardından Arda Güler, takımın direncine vurgu yaptı. Genç yıldız, bu kulübün son düdüğe kadar mücadele ettiğini ve hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini hatırlattı.

“Asla Real Madrid’i öldü sayamazsın.”

MOURINHO: “BAŞLASAYDIK 5-0 KAYBEDERDİK”

Maçın ardından Arda Güler’in ilk 11'de başlatılıp başlatılmadığı sorulan Mourinho, bu tercihin 90 dakika için işe yaramayacağını savundu. Portekizli teknik adam, maçı bitiren takımla başlasalar yenilginin çok daha ağır olacağını belirterek, Arda’nın ve Bernardo Silva’nın oyuna sonradan girmesinin son dakikalarda özel bir durum yarattığını söyledi.

“Orta sahada Arda Güler-Bernardo ile başlamalıydık mı? Bugün maçı bitiren takım başlasaydı, 5-0 kaybederdik. Son dakikalarda işe yaradı, çünkü özel bir durumdu, 90 dakika boyunca işe yaramazdı.”

IBRAHIMOVIC: “HER MAÇTA İLK 11'DE BAŞLAT”

Zlatan Ibrahimovic ise Mourinho’nun tercihini sert bir dille eleştirdi. İsveçli efsane, Arda Güler’in pozisyonunun adeta en iyi oyuncusu olduğunu söyleyerek onun gibi vizyona ve yaratıcılığa sahip birini görmediğini belirtti. Ibrahimovic, Arda ilk 11'de başlasaydı Roma’nın bulduğu fırsatların bulunamayacağını, çünkü genç yıldızın hem tehdit oluşturduğunu hem de top taşımada çok iyi olduğunu ifade etti. Mourinho’nun iyi bir antrenör olduğunu ancak bu tür hataların bir maça mal olabileceğini söyleyen Ibrahimovic, bu durumun Portekizli teknik adam için bir ders olması gerektiğini vurguladı.

“Arda Güler, pozisyonunun adeta en iyi oyuncusu. Onun gibi vizyona ve yaratıcılığa sahip birini gördüğümü sanmıyorum. Eğer Jose Mourinho Arda’yı ilk 11'de başlatsaydı, Roma’nın elde ettiği fırsatlar olmayacaktı çünkü Güler bir tehdit oluşturuyor ve aynı zamanda top taşımada da çok iyi. Bu, Mourinho için bir ders olmalı... O iyi bir antrenör ama bu tür hatalar bir maçı ona mal edebilir. Her maçta Arda Güler’i ilk 11'de başlat ve için rahat etsin”

EL CLASICO ÖNCESİ MORAL

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’ndeki bu galibiyetle son dönemde yaşadığı iniş çıkışların ardından moral buldu. Beyaz ekibin önümüzdeki programında Sevilla ve Leipzig maçlarının ardından 25 Ekim’de Camp Nou’daki El Clasico yer alıyor.