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10 gün boyunca koronavirüs denetimleri arttırılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.11.2020 13:49 | Son Güncelleme

İl Hıfzısıhha Kurulu, yürütülen denetim faaliyetlerinin 10 günlük süreçte pazaryeri, market, toplu taşıma araçları, park ve bahçeler ile alışveriş merkezlerinde yoğunlaştırılmasına karar verdi.Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgelerinde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetleri 10 gün boyunca arttırılacak.Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde denetimlerin yoğunlaşması sağlanacak, bu doğrultuda 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilecek.İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan ek tedbirler ve kararlar şu şekilde:"Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına- Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,- Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri;- Nikah/Düğün salonları,- Halı sahalar ve spor salonları,- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,- Tiyatro, sinema ve konser salonları,- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb.

İl Hıfzısıhha Kurulu, yürütülen denetim faaliyetlerinin 10 günlük süreçte pazaryeri, market, toplu taşıma araçları, park ve bahçeler ile alışveriş merkezlerinde yoğunlaştırılmasına karar verdi.
Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgelerinde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetleri 10 gün boyunca arttırılacak.
Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde denetimlerin yoğunlaşması sağlanacak, bu doğrultuda 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilecek.
İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan ek tedbirler ve kararlar şu şekilde:
"Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına
- Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
- Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri;
- Nikah/Düğün salonları,
- Halı sahalar ve spor salonları,
- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
- Tiyatro, sinema ve konser salonları,
- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,
26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına,
Ayrıca, özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle,
Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00’dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:0015:00, 06:3015:30, 07:0016:00, 07:3016:30, 08:0017:00, 08:3017:30, 09:0018:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine"

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Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gamze Güney Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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