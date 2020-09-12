10 gün entübe kaldı, tekrar yaşama bağlandı

Erzurum Şehir Hastanesi personeli Covid-19’la mücadele bir hastaya daha şifa oldu.

18 Ağustos’ta şikayetleri üzerine Erzurum Şehir Hastanesine başvuran 52 yaşındaki M. Yıldırım, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı. Hastaneye yatışının 2.gününde durumunun ağırlaşması üzerineyse yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Yaklaşık 10 gün entübe halde yoğun tedavi alan hasta, doktorların ve sağlık çalışanlarının insanüstü gayretleriyle virüsü yendi, 3 gün önceyse entübasyondan çıkarıldı. M.Yıldırım’ı alkışlarla entübasyondan servise gönderen sağlık personelinin mutluluğu görülmeye değerdi. 20 gün süresince ciddi yaşam mücadelesi veren M.Yıldırım, kendisiyle yakından ilgilenip tedavisi için gece gündüz çalışan sağlık personeline yaptırdığı çiçekle teşekkürlerini sundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, ’’Hastalarımızın iyileştiklerini görmek bizi çok mutlu ediyor. İyileşen her bir hasta diğer hastalara bakma anlamında bizi daha çok motive ediyor, bizlere güç veriyor. Pandeminin başından beri büyük özveri gösteren her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar bizim kahramanlarımız.’’ dedi.

