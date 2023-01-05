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10 gündür haber alınamayan 40 yaşındaki adam ölü bulundu

05.01.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da 10 gündür haber alınamayan 40 yaşındaki adam ikamet ettiği evde ölü bulundu.

10 gündür haber alınamayan 40 yaşındaki adam ölü bulundu

Nusratiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde üzerinde kiralık kaldığı evde tek başına yaşayan 40 yaşındaki İsa Öztürk’ten, komşuları ve yakınları 10 gündür haber alamadı. Kaldığı evin kapısının çalınmasına rağmen Öztürk’ten cevap gelmemesi üzerine çilingir vasıtasıyla polis ve sağlık ekipleri tarafından içeri girildi. Sağlık ekipleri, İsa Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Öztürk’ün cenazesi, otopsi öncesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İki çocuk babası İsa Öztürk’ün, bir süre önce eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

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