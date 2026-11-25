Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a mağlup oldukları mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. İspanyol teknik adam, Galatasaray'ın yoğun presine ve taraftar desteğine dikkat çekerken karşılaşmanın hakem yönetimini de eleştirdi.

"BU STATTA OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Karşılaşmanın atmosferine ve ilk yarıdaki performanslarına değinen Unai Emery, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a karşı oynamak zor. Devamlı pres yapıyorlar. İleride yoğun baskı uyguluyorlar. Taraftarları da çok fazla destek olup yardımcı oluyor. Bu statta oynamak kolay değil. İlk yarıda fantastik bir iş çıkardık çünkü onları durdurduk. Top ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Onların hücumlarını engelledik."

"İKİNCİ YARIDA GALATASARAY'I DURDURAMADIK"

İkinci yarıda hücumda üretkenlik sağlayamadıklarını belirten Emery, maçın kırılma anını şu sözlerle anlattı:

"Hücumda eksik kaldık. Çok az ofansif aksiyonumuz oldu. Hücum anlamında bireysel ya da takım olarak pozisyon yaratamadık. İlk yarıda onları durdurduk ama ikinci yarıda bunu yapamadık. Yine yeterli ofansif işler yapamadık."

"İLK 8 ŞANSIMIZ AZALDI"

Alınan yenilginin lig aşamasındaki hedeflerine etkisini değerlendiren deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Maç zordu ama onlar bir pozisyonda golü attı. İkinci yarıda dört kornerleri vardı ve bir gol attılar. Pek çok şey pozitifti. Şimdi geliştirmemiz gereken şeyler var. Bu seviyede rekabet etmek istiyorsak bunu nasıl yapabileceğimizi biliyoruz. Bu maçı kaybetmek ilk 8 şansımızı azalttı. Bir sonraki maçlarda kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Daha çok puana ihtiyacımız var. Hala pozitifim. İlk 8 şansımız olabilir ancak favori olma konumumuzu kaybettik."

"HAKEMİN ADİL DAVRANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert'in uzatma kararına tepki gösteren Emery, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biraz hayal kırıklığına uğradım. Galatasaray gol attıktan sonra futbol oynamak imkansız hale geldi. Sürekli zaman geçirdiler. Hakem sadece 5 dakika uzatma verdi. Hakemin bu konuda adil davrandığını düşünmüyorum. Hakemi suçlamıyorum ama bunu söylemem lazım."