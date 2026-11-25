İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında bir dönemin öne çıkan isimlerinden Murat Başoğlu da gözaltına alındı.



Bodrum'da teknede yeğeniyle samimi görüntüleriyle hafızalara kazınan Murat Başoğlu'nun şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak edildi.

MURAT BAŞOĞLU ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Aldığı tepkilerden sonra sunuculuk kariyeri biter ünlü isim bir süredir gözlerden uzakta. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yeni hayatından paylaşımlar yapan sunucu bambaşka bir iş yapıyor.

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Yunanistan'da resmi emlak danışmanlığı yaptığını sosyal medya hesabında ilan eden Murat Başoğlu yıllara ise meydan okuyan görünümüyle dikkat çekiyor.