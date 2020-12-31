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10 günlük zorunlu karantina uygulaması başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.12.2020 17:28 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çameli ilçesinde, yılbaşı tatili için gelenler yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin tüm girişlerinde denetimi başladı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde, yılbaşı tatili için gelenler yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin tüm girişlerinde denetimi başladı. HES kodu sorgulaması ve ikametgah bilgileri alındıktan sonra ilçeye girişlere izin vatandaşların 10 gün boyunca takibi yapılacak.
Çameli Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yılbaşı tatili nedeniyle ilçeye gelen ziyaretçilerin kayıt altına alınıp 10 gün karantinada tutulacağını duyurmuştu. Bugün ilçeye gelen vatandaşlar ilçenin iki girişinde ekiplerin kontrolleri sonrası ilçeye alınıyor.
İlçe girişinde polis ve jandarma ekiplerinin gelen araçları durdurarak kontrolleri sonrasında ilçeye girişlerine izin veriliyor. Yılbaşı tatili nedeniyle ilçeye gelen vatandaşlar ikametlerinde karantinaya alınarak, 10 gün sonra ilçe dışına çıkabilecekler. Kaymakam Kerem Yenigün, alınan tedbirler sayesinde tüm ülkede olduğu gibi ilçede de vaka sayılarının azalış eğilimi gösterdiğini belirtti. Yılbaşı tatili nedeniyle ilçeye gelen ziyaretçilerin kayıt altına alınıp 10 gün karantinada tutulacağını dile getiren Kaymakam Yenigün, “İlçemizde ikamet etmeyen vatandaşlarımıza, yılbaşında uygulanacak 4 günlük kısıtlamayı köy evlerinde veya ailesiyle geçirmek amacıyla ilçemize gelmeleri durumunda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün boyunca ev karantinası uygulanacak. İlçe girişinde kolluk kuvvetlerimizce yapılacak yol uygulamasında isimler tespit edilerek filyasyon ekiplerimiz aracılığıyla takibi yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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