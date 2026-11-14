İspanya Futbol Federasyonu'ndan ilginç karar! Jesus de Miguel'in ölümüne sebebiyet veren kaleciye 12 maç ceza

İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan maçta yaşanan ve Tenerife'nin 30 yaşındaki golcüsü Jesus de Miguel'in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trajik pozisyonun ardından RFEF Disiplin Kurulu nihai kararını duyurdu.

OYUNCU 12 MAÇ MEN CEZASI ALDI

Pozisyonda doğrudan kırmızı kart gören Andorra kalecisi Jesus Owono, disiplin talimatının ilgili maddeleri uyarınca aşırı güç kullanımı ve sert müdahalesi gerekçesiyle üst sınırdan 12 maç men cezası ve ek para cezasına çarptırıldı. İspanyol taraftarlar kaleciye verilen bu cezanın çok az olduğunu ifade ederken büyük tepki gösterdi.

TRAJİK OLAY YASA BOĞMUŞTU

2 Kasım'da oynanan ve 2-2 devam ederken tatil edilen karşılaşmanın uzatma dakikalarında, kaleci Owono'nun ceza sahası dışına çıkarak yaptığı sert müdahale sonucu yere yığılan Jesus de Miguel, geçirdiği kalp durması ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Kasım sabahı hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu büyük felaket futbol dünyasında derin bir yasa yol açarken, olayla ilgili adli soruşturma da devam ediyor.