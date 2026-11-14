Zeynep Casalini aynı kişiyle ikinci kez evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan Tahsin Berk ile 4 Ağustos 2010'da evlenen Zeynep Casalini, bir yıl sonra kızı Dafne'yi kucağına almıştı. Ancak çiftin evliliği 14 Nisan 2016'da son bulmuştu.

YENİDEN EVLENDİLER

Boşanmalarının ardından ilişkilerine yeniden şans veren ikili, 2017 yılından itibaren aynı evi paylaşmaya başladı. Yıllar sonra yeniden nikah masasına oturan çiftin mutluluğu dikkat çekti.

Nikah töreninde tül duvak takan ve üzerinde yıldız detayları bulunan siyah mini bir elbise tercih eden Zeynep Casalini, kızları Dafne'nin de yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcının paylaşımına düştüğü "Anne ve babasını evlendiren evlat" notu ise dikkat çekti. Zeynep Casalini'ye sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.