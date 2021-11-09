10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na rekor kayıt

Ankara Atletizm İl Temsilciliğinin düzenlediği geleneksel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu, bu yıl 715 kayıtla rekor katılıma ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Eryaman Yüksek Performans Merkezi'nde resmi anma merasiminin ardından saat 09.30'dan itibaren gerçekleştirilecek 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na sporcular büyük ilgi gösterdi.

Koşu için bu yıl 715 kayıtla rekor katılıma ulaşıldığı belirtildi.

Programa, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve bazı eski milli atletler de katılacak.

