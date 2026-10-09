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Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada son dakikalarda yaşananlar maça damga vurdu. Barış Alper Yılmaz'ın 90. dakikada attığı golün ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun gösterdiği tepki dikkat çekti.

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!
Burak Kavuncu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Lucas Torreira'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, son dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmayı kazanırken Emre Belözoğlu'nun Barış Alper Yılmaz'ın golü sonrası yaşadığı öfke ön plana çıktı.

BARIŞ ALPER'İN GOLÜ SONRASI EMRE BELÖZOĞLU İSYAN ETTİ

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü! 1

Karşılaşmanın 90. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü, Kasımpaşa cephesinde büyük tepkiye neden oldu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kritik golün ardından kenarda sinirli tavırlarıyla dikkat çekti.

Galatasaray'ın son bölümde yeniden öne geçmesiyle büyük sevinç yaşanırken Belözoğlu'nun tepkisi karşılaşmanın öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.

TORREIRA KIRMIZI KART GÖRDÜ, KASIMPAŞA BERABERLİĞİ YAKALADI

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü! 2

Mücadelenin 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, ilk yarıyı üstün tamamladı. Ancak 65. dakikada Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Bu fırsatı değerlendiren Kasımpaşa, 68. dakikada Rak-Sakyi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın son bölümüne beraberlikle girilirken mücadelede heyecan giderek arttı.

LEMİNA SON NOKTAYI KOYDU

Barış Alper Yılmaz'ın 90. dakikadaki golüyle üstünlüğü yeniden ele geçiren Galatasaray, uzatma dakikalarında farkı açtı. Mario Lemina, 90+6. dakikada attığı golle skoru 3-1 yaptı ve sarı-kırmızılıların galibiyetini perçinledi.

SÜPER LİG'DE NAMAĞLUP TAKIM KALMADI

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü! 3

Kasımpaşa, Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini kaybetti. Bu sonucun ardından ligde namağlup takım kalmadı.

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Galatasaray Galatasaray
3 - 1
Kasımpaşa Kasımpaşa

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Kasımpaşa Emre Belözoğlu Barış Alper Yılmaz galatasaray
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