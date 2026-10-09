Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Lucas Torreira'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, son dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmayı kazanırken Emre Belözoğlu'nun Barış Alper Yılmaz'ın golü sonrası yaşadığı öfke ön plana çıktı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü, Kasımpaşa cephesinde büyük tepkiye neden oldu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kritik golün ardından kenarda sinirli tavırlarıyla dikkat çekti.
Galatasaray'ın son bölümde yeniden öne geçmesiyle büyük sevinç yaşanırken Belözoğlu'nun tepkisi karşılaşmanın öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.
Mücadelenin 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, ilk yarıyı üstün tamamladı. Ancak 65. dakikada Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
Bu fırsatı değerlendiren Kasımpaşa, 68. dakikada Rak-Sakyi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın son bölümüne beraberlikle girilirken mücadelede heyecan giderek arttı.
Barış Alper Yılmaz'ın 90. dakikadaki golüyle üstünlüğü yeniden ele geçiren Galatasaray, uzatma dakikalarında farkı açtı. Mario Lemina, 90+6. dakikada attığı golle skoru 3-1 yaptı ve sarı-kırmızılıların galibiyetini perçinledi.
Kasımpaşa, Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini kaybetti. Bu sonucun ardından ligde namağlup takım kalmadı.
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