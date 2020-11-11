10 Kasım’da Ata’nın sevdiği şarkılar, Küçükçekmece’de yankılandı

Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlanışının 82’nci yılında en sevdiği şarkılar ve şiirlerle andı.

Programda ‘Ata’ya Özlem’ konulu şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrenci ve öğretmenler şiir performanslarını sahnelerken, Türk halk müziğinin usta ismi İsmail Hakkı Demircioğlu ise sazı eşliğinde Ata’nın en sevdiği şarkıları seslendirdi.

En sevdiği şarkılarla özlemle anıldı

Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği anma programı pandemi tedbirleriyle gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e özlemlerini şiirlerle anlatan Küçükçekmeceli öğrenciler ve öğretmenler performanslarıyla katılımcıları duygulandırdı. Halk müziğinin güçlü sesi İsmail Hakkı Demircioğlu’nun sesinden Atatürk’ün sevdiği seçkin eserleri dinleyen Küçükçekmeceliler ise Ata’yı büyük bir özlemle anarak, özel ve duygu dolu anlar yaşadı.

Konser sonunda Küçükçekmece Belediyesi meclis üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi sanatçıya çiçek takdim ettiler.