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10 Kasım’da ’sosyal mesafeli’ Ata’ya saygı zinciri

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.11.2020 13:14 | Son Güncelleme

Kadıköy’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’inci yılında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak.Kadıköy’de saat 9’u 5 geçe Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında her yıl düzenlenen “Ata’ya Saygı Zinciri” pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl sosyal mesafeli olarak düzenlenecek.

10 Kasım’da ’sosyal mesafeli’ Ata’ya saygı zinciri

Kadıköy’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’inci yılında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak.
Kadıköy’de saat 9’u 5 geçe Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında her yıl düzenlenen “Ata’ya Saygı Zinciri” pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl sosyal mesafeli olarak düzenlenecek. El ele tutuşmadan sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanacak 6,5 kilometre uzunluğundaki zincire vatandaşlar aralarında 2 metre mesafe bırakarak katılım sağlayacaklar. Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’inci yılında Ata’yı anma kapsamında düzenlenen Ata’ya Saygı Zinciri için sabah 8 itibariyle Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak toplanma başlayacak. 2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ne denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak katılacak. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açacak. İzmir’deki depremde enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı-BAK Kadıköy de Ata’ya Saygı Zinciri’nde yer alarak, Türk bayrağı açacak.

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