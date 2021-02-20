10. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 10. kattaki ikametinden atlayan bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi İlkbahar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sevim D. (51), 112’yi arayarak intihar edeceğini söyleyip telefonu kapattı. Adresi tespit edilen kadının evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 110 ekiplerinin kapıyı açma çalışmaları sırasında Sevim D.’nin apartmanın bahçesinde hareketsiz bir şekilde yattığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Sevim D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

