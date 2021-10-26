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10. Malatya Uluslararası Film Festivali, 10 Aralık'ta başlıyor

26.10.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10. Malatya Uluslararası Film Festivali, 10 Aralık'ta başlıyor

  1. Malatya Uluslararası Film Festival, Malatya Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin katkılarıyla 10-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.

Festival Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. koordinesinde yapılan festivalin direktörlüğünü Yönetmen Haydar Işık yapıyor.

Festival, bu yıl uluslararası ve ulusal anlamda birçok filmi ağırlayacak ve izleyiciyle buluşturacak. Film gösterimlerinin yanı sıra, sinemaseverleri sinema profesyonelleriyle bir araya getirerek, birbirinden değerli söyleşiler, masterclass ve etkinliklerin olacağı festival kapsamında Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması yapılacak. Ayrıca en iyi film, yönetmen, senaryo, görüntü yönetmeni, kadın oyuncu, erkek oyuncu kategorilerinde ödüller verilecek.

Yarışmalara başvurular, 1 Kasım'a kadar kabul edilecek.

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