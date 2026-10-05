Müge Anlı'daki Hamid'in babasının kim olduğu ortaya çıktı! "Anne ve dayı gözaltında"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Hamid Yorulmaz dosyasında yaşananlar günlerdir gündemde.

Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid, tedavisi için ihtiyaç duyduğu kök hücre nakli nedeniyle biyolojik babasını bulmak amacıyla programa başvurmuştu. Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın babası olmadığını öğrenen Hamid annesinden gerçeği istiyordu.

HAMİD'İN ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Hamid'in iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılığın açıklamasında soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçları yönünden yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin kapsamlı çalışma yürüttüğü, çok sayıda bilgi ve belgenin toplandığı ve Torbalı ile Tire'de bulunan kişilerin ifadelerine başvurulduğu açıklandı.

HAMİD'İN BABASI KİM?

Yürütülen araştırmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dosyanın şüphelileri anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz ifade vermek üzere gözaltına alındı.



Müge Anlı ise yayında Hamid'in babasının kim olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek "Hamid'in babası olarak İzmir dışında yaşayan birinin adını verdi. Bu kişi için 'sakallı Hamid' deniliyor, bulunması için çalışmalar sürüyor" dedi.