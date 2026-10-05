CANLI | İtalya - Türkiye maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Ekim 2026

13:00 - 05 Ekim 2026
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste üçüncü yenilgisini almasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella tartışmaların odağına yerleşti. Belçika mağlubiyeti sonrası spor dünyasından gelen yorumlarda Montella'nın geleceği, takımın oyun planı ve sözleşmesindeki tazminat iddiaları üzerinden sert ifadeler kullanıldı.
09:00 - 05 Ekim 2026
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Belçika’da başladı.
05:00 - 05 Ekim 2026
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar A Ligi’nde Türkiye’nin ilk defa mücadele ettiğini belirterek, "Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Şu an ortada kendimizi tarttığımız bir senaryo var" dedi.
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