CANLI | İtalya - Türkiye maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Ekim 2026

05:00 - 05 Ekim 2026

VİNCENZO MONTELLA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU! "AĞIR VE HAKSIZ ELEŞTİRİLER..."



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar A Ligi’nde Türkiye’nin ilk defa mücadele ettiğini belirterek, "Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Şu an ortada kendimizi tarttığımız bir senaryo var" dedi.