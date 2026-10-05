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CANLI | İtalya - Türkiye maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Ekim 2026
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CANLI | İtalya - Türkiye maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Ekim 2026

İtalya, 5 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'yi konuk ediyor. Hayati öneme sahip bu karşılaşma, büyük bir heyecana sahne olacak.

Cevdet Berker İşleyen

13:00 - 05 Ekim 2026

TFF'YE MONTELLA ÇAĞRISI! "5 MİLYON EURO VERİLECEKSE BODRUM'DAKİ VİLLALARI VERİN"

CANLI | İtalya - Türkiye maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Ekim 2026 1
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste üçüncü yenilgisini almasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella tartışmaların odağına yerleşti. Belçika mağlubiyeti sonrası spor dünyasından gelen yorumlarda Montella'nın geleceği, takımın oyun planı ve sözleşmesindeki tazminat iddiaları üzerinden sert ifadeler kullanıldı.

09:00 - 05 Ekim 2026

A MİLLİ TAKIM, İTALYA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

CANLI | İtalya - Türkiye maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Ekim 2026 2
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Belçika’da başladı.

05:00 - 05 Ekim 2026

VİNCENZO MONTELLA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU! "AĞIR VE HAKSIZ ELEŞTİRİLER..."

CANLI | İtalya - Türkiye maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 05 Ekim 2026 3
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar A Ligi’nde Türkiye’nin ilk defa mücadele ettiğini belirterek, "Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Şu an ortada kendimizi tarttığımız bir senaryo var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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