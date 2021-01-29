10 şehrin öğrencileri bu projede buluştu

baba! Telefonlar rafa, kitaplar masaya’ adlı projesi başladı. Proje kapsamında 10 şehirden 10 okulun öğrencileri ve öğretmenleri ‘çocuk-yazar buluşması’ etkinliğinde buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığına ait e-Twinning çalışmaları kapsamında “Anne ve Baba! Telefonlar Rafa, Kitaplar Masaya” adlı projeyi yürüten Düzce Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Duygu Alpler Altun, proje kapsamında çocuk yazar buluşmasının gerçekleştirildiğini açıkladı. Alpler Altun 10 okulun öğrencileri ve öğretmenlerinin etkinlik kapsamında “şakrak” öykülerinin yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu ile online yayın ile bir araya geldiklerini belirtti. Okul Müdürü proje ile ilgili de bilgiler vererek: “ Çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazandırmak amacıyla hazırlanan söyleşide yazar kendisini ve kitaplarını tanıttıktan sonra öğrencilerin yazara soruları ile etkinlik devam etti. Yazar, öğrencilerin kitap tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, iyi bir yazar olmak için neler yapabileceklerini açıkladı. İlk defa çocuk yazar buluşmasına katılmaktan dolayı heyecanlı olan öğrenciler, yazarla birlikte eğlenceli ve bilgi dolu zaman geçirdikten sonra fotoğraf çektirip söyleşiye veda ettiler” ifadelerini kullandı.

