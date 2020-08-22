10 yıl hapis cezası olan 2 kişiyi jandarma yakaladı

Balıkesir’de haklarında hayvan hırsızlığı suçundan 10’ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi jandarma ekipleri ele geçirdi. Jandarmanın yakaladığı 2 şahıs adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT timlerince haklarında küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığından 10’ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler M.A ve S.A.A yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Adli Makamlara sevk edilen şüpheliler M.A. ve S.A.A. tutuklanarak Balıkesir L Tipi cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

