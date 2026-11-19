Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluk hedefine yürüyen ve topladığı 29 puanla zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasını hızlandırdı. Önceliğini orta saha takviyesine veren sarı-kırmızılılar, daha önce de yakından ilgilendiği genç yeteneği yeniden radarına aldı.

CHRIST OULAI İÇİN YENİDEN DÜĞMEYE BASILDI

Daha önce Trabzonspor forması giydiği dönemde sergilediği performansla dikkatleri çeken ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi sonuçlanmayan Christ Oulai, sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer olmuştu. İtalyan temsilcisinde zaman zaman kalitesini gösterse de istediği istikrarı yakalayamayan ve bu sezon 9 resmi maçta skor katkısı üretemeyen 20 yaşındaki oyuncunun ocak ayında ayrılık ihtimalinin gündeme gelmesiyle Galatasaray yönetimi yeniden devreye girdi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Galatasaray kurmaylarının transferde izleyeceği yol haritası ve teklif modeli de şekillenmeye başladı. Ocak ayında yüksek bir bonservis yükü altına girmek istemeyen sarı-kırmızılı yönetimin, Fiorentina'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarak ana maliyeti sezon sonuna ertelemeyi planladığı kaydedildi. Hazırlanan modelde opsiyon maddesinin; maç sayısı, sahada kalınan süre ve performans gibi kriterlere bağlanması öngörülüyor. Oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alan yönetimin, Oulai'den Galatasaray seçeneğine sıcak baktığı yönünde geri dönüş aldığı belirtildi.

HEM BUGÜNE HEM GELECEĞE YATIRIM

Fildişi Sahili Milli Takımı'na kadar yükselen, Afrika Kupası deneyiminin ardından 2026 Dünya Kupası'nda da ülkesinin formasını giyen Oulai; teknik heyet ve yönetim tarafından hem bugüne hem de geleceğe dönük önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Genç futbolcunun +4 yabancı kuralına uygun olması transferdeki avantajlardan biri olarak öne çıkarken, Galatasaray'ın Fiorentina'nın yaptığı yatırıma karşılık verebilecek bir paket hazırladığı ifade edildi.

Fiorentina, genç oyuncuyu geçen yaz Trabzonspor'dan 26 milyon euro garanti ücret ve 4 milyon euroyu aşan bonuslarla kadrosuna katmış, bordo-mavili ekip ise sonraki satıştan yüzde 10 pay hakkı elde etmişti. Bastia'dan Trabzonspor'a transfer olan Oulai, Karadeniz ekibinde çıktığı 31 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemiş, özellikle sezonun ikinci yarısındaki çıkışıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.