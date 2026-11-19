Hande Ataizi'ne attığı tokatla hafızalara kazınan Sevda Demirel zaman zaman açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz ile aşk yaşamasıyla da adından söz ettiren Demirel gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Son olarak Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinin önünde görüntülenen Sevda Demirel'in yüzündeki yapay çiller dikkat çekti.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yüzüne yapay çil yaptıran Demirel, bu görünümle yeni bir imaja kavuştu. Sevda Demirel poz verirken etrafındakilerin bakışlarına maruz kalınca "Kimse tanıyamıyor beni bu kız kim diyorlar" dedi.



Sosyal medyada çilli fotoğraflarını da paylaşan Sevda Demirel'e "Çok yakışmış" yorumları yağdı.

HANDE ATAİZİ YORUMU

Demirel, Hande Ataizi hakkında ise "Ben kendi kendimin önünü kestim o meseleden dolayı. Karıncayı incitmeyen bir insanım halbuki. Keşke öyle olmasaydı. Görüp sarılmak çok isterim. Çok isterdim barışmak hayat çok kısa" dedi.