YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 100 bin dolarlık makina anlaşması

100 bin dolarlık makina anlaşması

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.08.2020 11:56 | Son Güncelleme

Eğitim öğretim faaliyetine başlayalı 2 yıl olan özel eğitim kurumu, ülkemizin en iyi teknik kolejlerinden biri haline geldi.

100 bin dolarlık makina anlaşması

Eğitim öğretim faaliyetine başlayalı 2 yıl olan özel eğitim kurumu, ülkemizin en iyi teknik kolejlerinden biri haline geldi. Kolej’de öğrenim gören öğrencilerin daha iyi uygulamalı eğitim alması için Denizli OSB Yönetimi tarafından yatırımlar devam ediyor.
Toplam 1800 metrekarelik yemekhane, konferans salonu, laboratuvarlar, teknoloji sınıfları inşaatını tamamlayan Kolej, makine portföyünü ve laboratuvarlarını modern cihazlarla donatıyor. Son dönemlerde sanayicilerin nitelikli ara eleman sıkıntısını gidermek amacıyla kolları sıvayan OSB yönetim kurulu, öğrencilerin daha nitelikli yetişmesi için inşaat, makine ve donanım konusunda gerekli çalışmaları yaptıktan sonra alımları gerçekleştiriyor. Kamu Bankası ile 100 bin dolarlık makine ve ekipman alımı için yapılan imza törenine OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir USLU, Başkan Vekili Necip FİLİZ ve OSB Bölge Müdürü Ahmet TAŞ katıldı.
Yapılan tüm masraflar sanayicilere hizmet olarak dönecektir diyen Başkan Uslu, “OSB Yönetim Kurulumuz nitelikli ara eleman problemini çözmek için aldığı kararla makine, ekipman ve inşaat yatırımlarına devam etmektedir. Yaptığımız tüm masraflar sanayicimize hizmet olarak dönecektir. Bölgemiz, Denizli ve Ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

100 bin dolarlık makina anlaşması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:21
Öğle
13:11
İkindi
16:52
Akşam
19:51
Yatsı
21:12

Denizli Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Efe Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Belediyenin ortağı olan şirkette akıl almaz hırsızlık: 6 gözaltı
Belediyenin ortağı olan şirkette akıl almaz hırsızlık: 6 gözaltı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi
Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi
Denizlispor’da hüzünlü kutlama
Denizlispor’da hüzünlü kutlama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.